وزارة النفط تستعيد أهم القطاعات النفطية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جرى امس في القاهرة الاتفاق على استلام شركة بترومسيلة للقطاع 5 (جنة هنت) من مجموعة المقاول (الشركاء) المشغلة للقطاع، بحضور وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، ومن المتوقع ان تستأنف بترومسيلة عملية الإنتاج في القريب العاجل.



جدير بالذكر أن الانتاج في قطاع ٥ توقف منذ عدة سنوات واستغلت بعض الشركات الأجنبية من أعضاء مجموعه المقاول فتره التوقف للقيام ببعض العبث المؤسسي في ملكية الحصص الأمر الذي استدعى تدخل وزارة النفط للوقوف بحزم ضد العبث حفاظا على حقوق الدولة السيادية والعمل على استئناف عملية الانتاج.

وسبق ان تم الاتفاق بين الشركاء على تعيين شركة بترومسيلة كمشغل للقطاع.

وكان وزير النفط شدد خلال جلسة المفاوضات على استكمال كافة الاجراءات وبشكل سلس لتمكين المشغل الوطني بترومسيلة من استئناف عملية الانتاج.. مؤكدا ان الوزارة في طور استعادة قطاعات نفطية اخرى.

أكد وزير النفط والمعادن ان توجهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تقضي استعادة قطاعات نفطية اخرى لوقف العبث الحاصل في الثروة السيادية للشعب.