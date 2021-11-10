شكرا لبحثكم عن خبر مأرب.. مصرع قيادي حوثي بارز مع قيادات أخرى بنيران قوات الجيش في الجوبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي، اليوم الثلاثاء، مصرعه، مع عدد من القيادات الحوثية الأخرى، برصاص قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي "عبد الله عباس الناشر"، والذي عين من قبل مليشيا الحوثي كقائد لجبهة الجوبة، لقي مصرعه خلال استهدافه من قبل قوات الجيش مع عدد من القيادات الأخرى في الجوبة غربي مأرب.

يأتي هذا في الوقت الذي تتكبد فيه المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عدد من الجبهات بمحافظة مأرب، حيث تمكن الجيش من اغتنام عدد من الأسلحة والمدرعات الحوثية في الجوبة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل 110 عنصر حوثي وتدمير 22 آلية عسكرية في محافظتي مأرب والجوف خلال الساعات الماضية.