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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية: نسعى لحل سياسي للأزمة في اليمن

الأربعاء 10 نوفمبر 2021

الخليج 365

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي.



جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الدفاع السعودي، مع المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، حيث بحثا مستجدات الأوضاع الراهنة في اليمن، واستعرضا الجهود المشتركة المبذولة في الشأن اليمني.

وقال الأمير خالد بن سلمان إن التحالف بقيادة المملكة يسعى للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب ويحافظ على أمن المنطقة.