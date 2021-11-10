عدن.. 30 ريالا سعر بيع الخبز للمواطنين وإقرار دعم حكومي للمخابز بالدقيق

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن، اليوم الثلاثاء، وتوفير الخبز للمواطنين بسعر 30 ريالا، بحيث تتحمل السلطة المحلية فارق سعر الدقيق المدعوم.

كما أقر المكتب خلال اجتماع له، اليوم، "دعم 80 مخبزا في مديريات عدن الثمان بواقع 10 مخابز في كل مديرية، بمادة الدقيق وفق توزيع منظم وحسب الكثافة السكانية".

ونقلت وكالة سبأ عن مدير المكتب محمد عبادي قوله، "إنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد آلية دعم الأفران بمادة الدقيق ".

وشدد المهندس عبادي على ضرورة التزام الأفران المدعومة بالأسعار المتفق عليها مالم سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ياتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إرتفاعا غير مسبوق في أسعار الدقيق والمواد الأساسية وارتفاع أسعار الخبر والروتي إلى 100 ريال للقرص الواحد، وذلك في ظل انهيار العملة، والتي وصل سعر الدولار إلى 1500 ريال للدولار الواحد.

