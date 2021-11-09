شكرا لبحثكم عن خبر الرقيبي وباراس يفتتحان مدرسة الفلاحين في منطقة البساتين بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*عدن | وضاح الشليلي*

*9 نوفمبر 2021م*

برعايه محافظ محافظة عدن الاستاذ "احمد حامد لملس" أفتتح مدير عام التربية في محافظة عدن الدكتور "محمد الرقيبي"، ومعه مدير عام مديرية دار سعد الدكتور "احمد عقيل باراس"، اليوم، مدرسة الفلاحين في منطقه البساتين ، بدعم من المفوضية السامية للاجئين .

وتتكون مدرسة الفلاحين من ستة فصول دراسية ، كما تم افتتاح اربعة فصول اضافية في مدرسه عبد الرحمن الغفاقي بنات ودوره مياه ، ضمن المشاريع التي تنفذها المفوضية بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بعدن بهدف تحسين العملية التعليمية لكل فئات المجتمع .

هذا وقد أشاد الرقيبي و باراس ، بالدور الذي تقدمة المفوضية في دعم القطاع التعليمي في محافظة عدن ، عبر تنفيذ مشاريع افتتاح وتوسيع لعدد من المدارس و والتي ستشكل نقله نوعيه في مجال التربية والتعليم ، وتخفف من الثقل الذي تواجهة المحافظة .

حضر الافتتاح احمد سهيل احمد أكبر مدير مكتب المفوضية في عدن والمناطق المحررة ، و محمد قائد المحلوي مدير عام التربية في المديرية، وعددا من الشخصيات والاهالي من قريه الفلاحين..