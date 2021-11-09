شكرا لبحثكم عن خبر من هي المصرية هدى قطب التي ذكر وزير الخارجية الأمريكي اسمها؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمصرية الأمريكية هدى قطب مقدمة البرامج في التلفزيون الأمريكي، مثالا يحتذى في العلاقات المصرية الأمريكية.

ولدت هدى قطب في 9 أغسطس 1964 في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما الأمريكية لعائلة مصرية، ونشأت في مدينتي مورغانتاون بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة، والإسكندرية في مصر.

وتعيش قطب في نيو أورليانز بولاية لويزيانا منذ تسعينيات القرن الماضي، وتعمل والدتها سميحة في مكتبة الكونغرس.

وعاشت في مصر لمدة عام ثم في نيجيريا، ولديها أخ يدعى عادل، وأخت اسمها هالة.

تخرجت من مدرسة "هانت هاي" عام 1982، وخلال دراستها في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا انضمت إلى نادي "دلتا" النسائي.

وفي عام 1986، حصلت قطب على بكالوريوس في الآداب من قسم الصحافة التليفزيونية، وفي العام نفسه عملت مراسلة لشبكة "سي بي أس" من القاهرة.

وفي عام 2010، تم انتخابها رئيسة مجلس إدارة لخريجي كلية التكنولوجيا بجامعة فيرجينيا.

وعملت مذيعة ومراسلة في قناة "دبليو دبليو إل" التلفزيونية بنيو أورليانز بلويزيانا في الفترة 1992 إلى 1998، وتعتبر هذه القناة واحدة من أشهر المحطات التلفزيونية المحلية في لويزيانا.

وظهرت قطب مذيعة مشاركة في برنامج "اليوم" أو "توداي" مع سافانا غوثيري على شبكة "إن بي سي" الأمريكية بعد طرد المذيع مات لوير بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.

وكانت تظهر في بعض الأوقات في البرنامج كبديل في حالة غياب سافانا ومنذ بداية مارس 2017، أصبحت مذيعة أساسية في البرنامج.

وعملت كمراسلة في برنامج "دايتلاين" Dateline المذاع على شبكة "إن بي سي" منذ 1998.

وألفت كتابا بعنوان "كيف نجوت من منطقة حرب، شعر متساقط، وسرطان"، وكان من الكتب الأعلى مبيعا من إصدارات صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في أكتوبر 2010.

وحصلت على جائزة إيمي كمذيعة مشاركة في برنامج اليوم Today Show.

وفي 15 يناير 2013، أصدرت كتابها الثاني "10 سنوات لاحقة: 6 أشخاص واجهوا الاختلاف وحولوا حياتهم"، حيث كتبت 6 قصص عن أشخاص تمكنوا من تغيير حياتهم.

وكما ظهرت في أغنية "I'm Gonna Love You Through It" مع المغنية مارتينا ماك برايد.

وفي عام 2016، أصدرت هدى قطب كتابها الثالث "إلى من ينتمون: أفضل القرارات التي لا يتخذها الناس" أو Where They Belong: The Best Decisions People Almost Never Made، والذي يتناول قصص مختلفة لأناس وجدوا أنفسهم في لحظات غير متوقعة وظروف مفاجئة.

المصدر: "صدى البلد"