شكرا لبحثكم عن خبر البحث عن رئيس جديد للحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حكومية عن ان التحالف العربي طوى صفحة معين عبدالملك رئيس الوزراء الحالي. وقالت مصادر حكومية لكريتر سكاي:خلال الأيام الماضية كانت هناك مشاورات جادة لاختيار بديل معين عبدالملك. واضافت:هناك توافق عد عدد من الشخصيات سيتم تسميت الشخصية المناسبة منها رئيسا للوزراء قريبا. واختتمت:هناك إجماع بين الشرعية وجميع الأطراف على طي صفحة معين عبدالملك الذي فشل فشلا ذريعا بإدارة البلد.

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