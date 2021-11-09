شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني يعلن عن بيع 15مليون دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - 15 مليون دولار مزاد يوم غد الأربعاء الحد الادنى للسعر يساوي السعر التأشيري المعلن من قبل البنك في وقت المزاد ناقصا خمسون ريالا. لا يتجاوز اجمالي عطاءات كل مشارك عن.20% من قيمة العطاء، لا يتجاوز 3 مليون وهذا يتيح توزيع العطاء لاكثر من متقدم ويمنع التركز.

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