شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بصيرة تنعي رحيل الأستاذ التربوي محمد ناصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

نعت قيادة وموظفو السلطة المحلية بمديرية صيرة محافظة عدن ممثلة بمدير عام المديرية الدكتور محمود بن جرادي، رحيل مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية صيرة الأستاذ محمد ناصر، والذي انتقل الى جوار ربه اليوم بعد مرض عضال اصابه.

وقالت السلطة المحلية بمديرية صيرة محافظة عدن في بيان النعي: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا صباح اليوم نبأ وفاة المربي التربوي الفاضل الأستاذ محمد ناصر، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية صيرة محافظة عدن اثر مرض عضال.

وأشارت السلطة المحلية بمديرية صيرة إلى إسهامات الفقيد في خدمة قطاع التربية والتعليم وما حققه من نجاحات وإنجازات في تطوير العمل التربوي خلال مشوار طويل قضاه في مدارس وثانويات محافظة عدن و قيادة مكتب التربية والتعليم بصيرة .. مؤكدة بأن قطاع التربية والتعليم فقد برحيل الاستاذ محمد ناصر، أهم قياداته وأركانه.

وعبرت السلطة المحلية بصيرة عن خالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.