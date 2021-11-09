وكيل وزارة الداخلية يطلع على سير العمل بإدارة شرطة وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، على سير العمل بالإدارة العامة لشرطة وأمن حضرموت الوادي والصحراء.



وناقش الوكيل العامري، مع المدير العام للأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد الركن حسن العيدروس، القضايا الأمنية..مؤكداً حرص الوزارة على دعم أمن واستقرار مديريات الوادي والصحراء وتوفير الاحتياجات التي تساهم في رفع الأداء الأمني..مشيراً الى ان قطاع الخدمات المدنية وعدد من القطاعات والإدارات العامة في الوزارة سترفع خطط حديثة لتطوير العمل الإداري والميداني لخدمة المواطنين.

من جانبه أكد العميد العيدروس، التزام الوحدات الأمنية بواجبها الوطني وتنفيذ مهامها وأعمالها لتعزيز الأمن والاستقرار.