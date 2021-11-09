القضاء السوداني يأمر بإعادة خدمة الانترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

أمرت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء بإعادة تشغيل شبكة انترنت المقطوعة في البلاد منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، حسب ما قال أحد المحامين لفرانس برس.



وأقامت الدعوى مجموعة من المحامين وجمعية حماية المستهلك السودانية، حسب المحامي عبد العظيم حسن، الذي أكد أن "المحكمة العامة في الخرطوم أمرت بعودة خدمة الانترنت فورا".

وانقطع الانترنت على نطاق واسع في السودان منذ إعلان قائد الجيش السوداني حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي وتوقيف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين.