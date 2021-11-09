شكرا لبحثكم عن خبر برعاية الوزير بحيبح والمحافظ لملس.. الجازعي تُشارك بالمؤتمر العلمي التاسع لأمراض النساء والولادة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت اليوم الدكتورة كفاية الجازعي مدير مستشفى الصداقة التعليمي العام بالمؤتمر العلمي التاسع لأمراض النساء والولادة بقاعة سبا.

وأنطلق اليوم إقامة المؤتمر العلمي التاسع لأمراض النساء والولادة في عدن برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس. واقام القسم العلمي لامراض النساء والولادة-كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن تحت اشراف رئيسها الدكتور الخضر ناصر لصور. وجاء المؤتمر تحت شعار "السعي نحو الارتقاء بالخدمات الصحية للنساء "من10-9 نوفمبر . صادر عن:المركز الإعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام.

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