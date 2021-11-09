بن مبارك يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامج المنظمة في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن كاترينا ريتز، برامج وأنشطة الصليب الأحمر في اليمن والتعاون والتنسيق بين المنظمة والحكومة لتسهيل مهامها في ظل الازمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء الحرب المستمرة من قبل مليشيات الحوثي.



وتناول الجانبان عدد من القضايا المتصلة بدعم عمل المنظمة وتسهيل مهامها وتعزيز دورها الإنساني لا سيما في المناطق شديدة الاحتياج.

وتطرقت ممثلة الصليب الأحمر الى أنشطة وبرامج المنظمة في عدد من المحافظات وخاصة بمحافظتي مأرب والضالع، وتدخلاتها الإنسانية في مناطق المواجهات واستئناف برامج التدريب الخاصة بالتوعية بالقانون الدولي الإنساني.

وحث وزير الخارجية على ضرورة مضاعفة العمل الإنساني بمحافظة مأرب لمواجهة متطلبات موجات النزوح الجديدة، ومساعدة ضحايا الاستهداف الحوثي المستمر للاحياء السكنية والمناطق المأهولة.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية لشؤون الديوان بعدن السفير جمال ناصر ومديرة مكتب الصليب الاحمر في عدن بياتريس اوكسلي.