شكرا لبحثكم عن خبر الامارات توثق حربها في اليمن بفيلم الكمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تستعد الإمارات لطرح فيلم "الكمين" في دور العرض السينمائية يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتدور أحداثه عن دور قواتها في حرب اليمن.‏

عبّر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، عن حماسه ‏لمشاهدة الفيلم السينمائي.

وقال مغردا على تويتر" إنه يتطلع لمشاهدة فيلم "الكمين"، مؤكدا أن "احترافية وبسالة قواتنا المسلحة في اليمن وضمن عاصفة الحزم تستحق الكثير من المؤلفات والأعمال السينمائية والدرامية لسرد قصصهم البطولية وتضحياتهم في ميادين الشرف والشجاعة".

وفيلم "الكمين" مستوحى عن أحداث حقيقية، ترصد مهمة إنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين علقوا في كمين نصبه لهم عناصر من المتمردين في واد جبلي.

وتم تصوير جميع مشاهد الفيلم في الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن الممثلين المشاركين في بطولته المذيعة الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، ومن إخراج الفرنسي العالمي، بيير موريل، الذي أخرج فيلم الحركة والإثارة "Taken" من بطولة ليام نيسون.