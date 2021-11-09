شكرا لبحثكم عن خبر قيادي سلفي من أبين يقود المعارك ضد الحوثيين في الجوبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجح قيادي شاب في قلب موازين من المعركة بمحافظة مأرب . وشاركت قوات من اللواء الرابع مشاه والذي يقوده القيادي الشاب ابو عيشة العوذلي ونجحت القوات في احراز تقدم في مواجهة الحوثيين بمناطق جنوب مأرب. وقال مصدر عسكري ان القوات التي يقودها ابو عيشة وقوات من الجيش احرزت تقدما كبيرا في المواجهات . وتدور معارك عنيفة منذ اشهر جنوب مارب بين قوات الجيش والحوثيين . وابوعيشة قيادي، من مديرية لودر، في أبين، وكان قياديا كبير في الوية العمالقة واحد القيادات التي حررت الساحل الغربي ومدينة المخا قبل ان يتعرض وجنوده للإقصاء من قبل قيادات اخرى تابعه لإمارات

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