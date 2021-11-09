شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: أروى عمر تنهار بالبكاء بعد تسريب صورتها بالخطأ.. وتطلب عدم تداولها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهورة سناب شات اليمنية أروى عمر انهارت فيه بالبكاء وناشدت جمهورها بعدم تداول صورة نشرتها بالخطأ عبر حسابها.

وقالت عمر: ”كل شخص حفظ الصورة أو الفيديو اللي نشرته يجب أن لا ينشره لان ذلك سيدخلها في مشكلة“.

ولم توضح أروى ما هي الصورة التي قصدتها في المقطع الصوتي، إلا أن البعض أشار إلى أنها كانت مع صديقاتها في مطعم وكنّ يتصورنّ بهاتفها فنشرت صورهنّ عن طريق الخطأ عبر حسابها، أما البعض الآخر فرجح أن تكون صورة لها لا يريد زوجها أن تنشرها.