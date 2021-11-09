شكرا لبحثكم عن خبر أمير سعودي يكشف حقيقة وثيقة تنازل جده المؤسس عن فلسطين لليهود (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، حقيقة وثيقة شهيرة منسوبة لمؤسس الدولة السعودية الحالية، الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يزعم ناشروها بأنها تتضمن تنازلًا سعوديًا عن أرض فلسطين لصالح اليهود.

وقال الأمير بن مساعد في ردٍّ على الإعلامي الفلسطيني جمال ريان الذي نشر الوثيقة ذاتها، إنها مزيفة، مقدمًا دليلًا على ذلك، ومنتقدًا نسبها للملك عبدالعزيز وتجاهل موقفه الموثق في سجلات الأمم المتحدة من القضية الفلسطينية.

وكتب بن ساعد وهو شاعر معروف، سلسلة تغريدات في حسابه بموقع ”تويتر“ قال فيها ”جمال ريان يظهر ما يدّعي أنها وثيقة منسوبة – افتراءً – إلى الملك عبدالعزيز رحمه الله عن إقراره بإعطاء فلسطين لليهود، ورغم أن الوثيقة المزعومة لا تحتاج لتفنيد، فالطفل يكتشف أنها مزورة، وقبل ذلك الحقائق المثبتة حتى في الأمم المتحدة عن موقفه رحمه الله المعاكس لما يدعيه ريان وأمثاله‏“.

وأضاف ”وعليه فإني أدعو الله باسمه الأعظم وأطلب منكم أن تؤمنّوا على دعائي في هذه الليالي المباركة أن يوفق جمال ريان ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة إن كانت هذه الوثيقة صحيحة، وأن يمحقه ويذله في الدنيا والآخرة إن كانت الوثيقة مزورة وأن يمحق الكاذب منّا فأنا أقول إنها مزورة وهو يدعي صحتها“.

واختتم ردّه على مقدم البرامج في قناة ”الجزيرة“ جمال ريان بالقول ”رغم أن الأمر لا يحتاج إثبات اعرض الوثيقة المزورة وأعرض ختم الملك عبدالعزيز ( والذي يأتي بشكل خاتم بيضاوي وليس دائري كما جاء في الوثيقة الأضحوكة)“.

ووجد ردّ بن مساعد المعروف على نطاق واسع منذ كان رئيسًا لنادي الهلال قبل سنوات، تفاعلًا كبيرًا من قبل مدونين سعوديين أشادوا برد الأمير، وقدموا أدلة أخرى تدعم زيف الوثيقة التي تنشرها على الدوام وسائل إعلام محسوبة على دول تناصب الرياض العداء.

وعليه فإني أدعو الله بإسمه الأعظم وأطلب منكم أن تؤمنّوا على دعائي في هذه الليالي المباركة أن يوفق جمال ريان ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة إن كانت هذه الوثيقة صحيحة وأن يمحقه ويذله في الدنيا والآخرة إن كانت الوثيقة مزورة وأن يمحق الكاذب منّا فأنا أقول أنها مزورة وهو يدعي صحتها — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 26, 2019

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