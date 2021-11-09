شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. حفلة زفاف طفلين بتعز ونشر صورة لهما تثير جدلا واسعا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أثارت حفلة زفاف وزواج طفلين خلال الايام الماضية في مدينة تعز جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب العريس الصبي شهاب الشهابي على صفحته بالفيسبوك" انا وانت وثالثنا الحب" وارفق مع الكلمات صورة له مع عروسه الصغيرة فرح.
ووصل عدد معجبي المنشور الذي رصده محرر بوابتي الى اكثر من الف لايك في حين اقترب عدد المعلقين من 700 تعليق على صفحته بالفيسبوك.
وتنوعت التعليقات بين مدح وذم حيث قال البعض ان نشره لصور عروسه انفتاح غير معهود اعتبره اخرون شجاعة وتفاخر ويحق له نشر صورته مع محبوبته بالحلال وبحمشه ،
واضافوا انه ليس غريبا ولكن بعض الاستهجان من امراض النفوس بالتعليقات عليه أجبرهم على الدفاع عنه.
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