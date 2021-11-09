شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يختطفون عددا من موظفي السفارة الامريكية في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت مليشيا الحوثي عددا من موظفي السفارة الامريكية بصنعاء، بحسب مصدر مطلع.

وقال الصحفي في صحيفة الشرق الاوسط، علي ربيع نقلا عن مصدر لم يسمه، إن مليشيا الحوثي اختطفت عددا ممن بقي من موظفي السفارة الأميركية في صنعاء.

‏وذكر في تغريدات له على تويتر، أن مسلحي الحوثي اقتحموا منزل موظف سابق في السفارة الأميركية في منطقة الجراف واعتقلوه مع نجله(17 سنة) إلى جانب اثنين من أصدقائه.

وأضاف أن الموظفين المختطفين كانت السفارة قد أبقت على تعاقداتها معهم.

واكد أن المليشيا اقتادت الموظفين المختطفين، الى معتقلاتها بصنعاء.