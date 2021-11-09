معمر ‏الارياني: وفاة الأسير جهاد مكابر تذكير بالماساة التي يعيشها آلاف الأسرى والمختطفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان وفاة الأسير جهاد صالح مكابر من أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار، بعد ايام من إطلاقه من معتقلات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية".



وأضاف معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الأسير جهاد مكابر اصيب بفشل كلوي جراء التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له في معتقلات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، طيلة ثلاث اعوام، وحرمانه من تلقي العلاج".

‏واشار الارياني الى ان هذه الجريمة النكراء تضاف لمسلسل جرائم القتل التي مارستها مليشيا الحوثي بحق الأسرى والمختطفين، وتذكير بالاوضاع المأساوية التي يعيشها الآلاف من قيادات ورجال الدولة والسياسيين والاعلاميين والصحفيين في ظروف اعتقال قاسية ومعتقلات غير قانونية وغير مؤهلةولا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياه.

‏ودعا الارياني المجتمع الدولي والامين العام للامم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي ومنظمات حقوق الانسان لإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائم تعذيب الأسرى والمختطفين، وقتلهم بدم بارد، ومبادلتهم دون قيد او شرط على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق السويد .