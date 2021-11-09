وصول الدفعة الخامسة من المنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الإثنين، الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.



ودخلت السفينة MT ARCHELAOS، فجر اليوم الثلاثاء، إلى رصيف ميناء الزيت محملة بنحو 60 ألف طن متري من مادة الديزل، ومن المقرر استكمال وصول الدفعة الخامسة من المنحة النفطية في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري بوصول نحو 30 ألف طن متري من مادة المازوت.

وباشرت الجهات المختصة على الفور عملية فحص ومعاينة شحنة الديزل، وذلك لتأكيد مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، ليتم بعد ذلك ضخ الوقود إلى الخزانات المخصصة للمنحة النفطية في شركة مصافي عدن، تمهيدا لقيام اللجان المسؤولة عن إدارة وتوزيع الوقود والرقابة عليه بعملية توزيع الوقود وفقا للإجراءات المعتمدة لمحطات الكهرباء في محافظة عدن وبقية المحافظات المستفيدة من وقود المنحة بحسب الكميات المعتمدة لها، وصولا إلى استلام الوقود في خزانات محطات الكهرباء بإشراف اللجان الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وبوصول هذه الدفعة من منحة المشتقات النفطية لمادة الديزل بكمية 60 ألف طن متري، يصل إجمالي الكميات الواردة من مادة الديزل إلى 334 ألف طن متري بنسبة 37% من الكمية المحددة باتفاقية المنحة النفطية البالغة 909 ألف و 591 طنا متريا من الديزل، وكما تليها بالوصول دفعة المازوت من المنحة بكمية 30 ألف طن متري، لتصل إجمالي الكميات الواردة من مادة المازوت إلى 175 ألف طن متري بنسبة 50% من الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 351 ألف و 304 طن متري من المازوت، بإجمالي مبلغ لمادتي الديزل والمازوت 422 مليون دولار أمريكي كدعم مقدم من الأشقاء لمنحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.