شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يوجه بتخصيص ممرات وكنترات خاصة بالمعتمرين عبر منفذ الوديعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومدير عام الأمن والشرطة بوادي و صحراء حضرموت، بتخصيص ممرات وكنترات خاصة بالمعتمرين عبر منفذ الوديعة البري.



وشدد وزير الداخلية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الإسهام في عملية تسهيل دخول المعتمرين عبر منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة.

واشار الى ان تلك التوجيهات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتخصيص ممرات وكونترات خاصة باستكمال إجراءات دخول المعتمرين لضمان استقبال أول فوج من المعتمرين بالمنفذ الحدودي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية .