عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معارك الحديدة.. خسائر حوثية فادحة في 5 جبهات

الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة باليمن تكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في خمس جبهات بمحافظة الحديدة، غرب اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن المليشيات الحوثية تلقت ضربات مركزة ردا على ارتكابها سلسلة من الخروقات والجرائم الجديدة بحق المدنيين.

وأضافت القوات المشتركة، في بيان، أن الوحدات المرابطة في خطوط التماس بشارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة وكيلو 16 شرق المدينة، وجهت ضربات مركزة لأوكار وثكنات المليشيات الحوثية التابعة لإيران بعد رصد دقيق لتحركاتها ومصادر نيران حاولت استهداف أعيان مدنية.

وأكد البيان أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فضلاً عن إفشال تحركات حوثية لنقل آليات قتالية.

وفي مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة، دمرت الوحدات القتالية للقوات المشتركة والمرابطة لتأمين حياة اليمنيين، مرابض مدفعية ودكت تحصينات جنوب وجنوب شرق المدينة.

وأكدت القوات المشتركة، أن ضرباتها تأتي رداً على استهداف مليشيات الحوثي للمواطنين ما تسببت في إصابة امرأتين.

وأوضح أن القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران في جبهتي الدريهمي وحيس ردا على استهداف الحوثي للأعيان المدنية، كما أن المليشيات وسعت نطاق استهدافها للمدنيين في محافظة الحديدة، إذ تستهدف الأحياء السكنية بالقذائف وضربات المدفعية الثقيلة.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق تدمير زورق حوثي مليء بالمتفجرات في البحر الأحمر قرب الحديدة، قبل شن هجوم إرهابي.