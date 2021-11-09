عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر 8 أطقم حوثية في مأرب وسقوط العشرات بنيران الجيش الوطني

الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الاثنين، أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 8 أطقم حوثية بمعداتها جنوب وغرب مأرب.



وسقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، بنيران الجيش الوطني والمقاومة في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش والمقاومة أفشلوا محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الجوبة، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية المتسللة بين قتيل وجريح.

معارك جبهة حريب

بينما في جبهة حريب، خاضت قوات الجيش معارك عنيفة ضد الميليشيا في أم ريش وألحقوا بها خسائر بين قتلى وجرحى وخسائر أخرى في العتاد.

تزامنت المعارك، مع قصف مدفعي لقوات الجيش ضد أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين على امتداد مسرح العمليات القتالية وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

اشتباكات عنيفة

وتشهد الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اشتباكات هي الأعنف بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، وسط غارات مكثفة لتحالف دعم الشرعية.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء.