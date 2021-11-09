وزير الداخلية يوجّه بتخصيص ممرات خاصة بالمعتمرين في "منفذ الوديعة"

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الإثنين، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومدير عام الأمن والشرطة بوادي و صحراء حضرموت، بتخصيص ممرات وكنترات خاصة بالمعتمرين عبر منفذ الوديعة البري.

وحسب وكالة سبأ فقد شدد وزير الداخلية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الإسهام في عملية تسهيل دخول المعتمرين عبر منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة.

واشار الى ان تلك التوجيهات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بتخصيص ممرات وكونترات خاصة باستكمال إجراءات دخول المعتمرين لضمان استقبال أول فوج من المعتمرين بالمنفذ الحدودي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إعادة فتح منفذ الوديعة البري للمعتمرين اليمنيين بعد توقف إجباري للعامين الماضيين جراء تفشي جائحة كورونا.

وحسب تعميم وزارة الأوقاف والارشاد ـ قطاع الحج والعمرة، أكد فيه السماح لليمينين بالعمرة لموسم 1443هـ، براً عبر منفذ الوديعة البري.



وألزمت وزارة الأوقاف والارشاد، في التعميم، شركات ووكالات الحج والعمرة، أن يكون قبول المعتمر من 18 سنة وما فوق، ولديه جواز ساري المفعول، وكذا صور شخصية، وشهادة صحية للقاح كورونا.



واشترطت أن يكون المعتمر حامل فحص pcr قبل المغادرة بـ 72 ساعة، وحجز تذاكر النقل ذهاباً وإياباً، وضمانة عودة المعتمر والتزامه ببرنامج العودة.



وشددت أن يلتزم المعتمر، بالإجراءات الصحية، وأنظمة الإقامة في الأراضي المقدسة، وبرنامج العمرة المحدد.