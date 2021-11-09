أبين.. مليشيات الانتقالي تنفذ حملة اختطافات بحق أبناء المحافظات الشمالية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اليوم الاثنين، حملة مداهمات لمنازل المدنيين واختطافات واسعة في صفوف أبناء المحافظات الشمالية، بمدينة زنجبار مركز محافظة أبين،(جنوبي اليمن).



وقال سكان محليون، إن مسلحي مليشيا الحزام الأمني، داهموا عدد من المنازل في مدينة زنجبار و قاموا باختطاف العديد من العمال والنازحين المنحدرين من المحافظات الشمالية.



وأفادوا بأن مليشيات المجلس الانتقالي نشرت مسلحيها في الشوارع واستحدثت نقاط تفتيش فيها.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لحملة بدأتها المليشيا المدعومة من الإمارات، يوم السبت الفائت، شملت عشرات المنازل في مديريتي زنجبار وخنفر، تحت ذريعة البحث عن مطلوبين، واختطفت خلالها عدد من المواطنين.

