"التحالف" يدمر زورقا حوثيا مفخخا مقابل ميناء الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، عن تدمير زورق مفخخ مقابل ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثي بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.



وأشار التحالف في بيان صدر عنه، إلى ”استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة“، لافتا إلى أن ما وصفه بـ“ السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر“.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وفي ذات السياق، كشف التحالف، أمس الأحد، عن تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي بجبهتي الجوبة والكسارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 آلية عسكرية للحوثي أضافة إلى سقوط قتلى بالعشرات بين صفوف الميليشيات الحوثية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، كذلك، أول أمس السبت، عن تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي بالبيضاء والجوف وصرواح في اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية“، مبينا أن خسائر الحوثيين البشرية في العمليات الأخيرة تجاوزت 157 عنصرا إضافة لتدمير 14 آلية عسكرية.

ويسعى التحالف إلى منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وأوقعت المعارك منذ شباط/ فبراير الماضي، حينما كثف الحوثيون حملتهم للسيطرة على مأرب، مئات القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتقود المملكة العربية السعودية منذ آذار/ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية في اليمن دعما للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.