الوكيل الكثيري يطلع على سير أعمال مشروع أبراج الكهرباء للخط الناقل 132 ك. ف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم، على سير أعمال مشروع أبراج الكهرباء للخط الناقل 132 ك.ف في مرحلته الأولى بطول 27 كيلو متر الممتد من خَرِيْر إلى منطقة قريو.



وتعرف الوكيل الكثيري بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد من اللجنة الاستشارية للمشروع والجهة المنفذة، على ما يتم حالياً من أعمال ، والتحديات التي برزت أثناء التنفيذ وسبل التغلب عليها .

وأكد وكيل المحافظة، على أهمية العمل بوتيرة عالية وبروح المسؤولية في سبيل إنجاز المشروع الحيوي للمساهمة في تعزيز الطاقة التوليدية لكهرباء وادي حضرموت لينعم المواطن بكهرباء مستقرة وبصورة طيبة في الفترة القادمة.