مناقشة القضايا المتعلقة بشؤون النازحين بمديرية سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، مع مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بسيئون نادية الفخري، التحديات التي تواجه النازحين، وسبل التغلب عليها.



واستعرض الاجتماع، آلية التواصل مع المنظمات المحلية والدولية وتسهيل نشاطها لتخفيف معاناة النازحين في ظل ظروف الصراع الدائر في البلاد.

الى ذلك أطلع الوكيل التميمي على مشروع تحسين تدخلات الحماية بسيئون التابع لمؤسسة فورهيومن للتنمية، الذي يستهدف 60 مشاركة من النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الفتيات المعرضات للخطر.