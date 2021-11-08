اجتماع بعدن لصياغة تقرير مشروع التخفيف من الآثار غير المباشرة لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة الفنية لمجموعة العمل الفنية اجتماعا لها، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، لصياغة التقرير الوطني للمرحلة الثانية لمشروع التخفيف من الآثار غير المباشرة لـ (كوفيد-19)على الخدمات الأساسية للصحة الانجابية وصحة الأمهات.



وأستعرض الاجتماع التقرير التحليلي للمشروع والمتضمن الانجازات الأساسية على المستوى الوطني، وتحديد الجهات ذات العلاقة، وتحديات الحفاظ على الخدمة والدروس المستفادة من المشروع وافضل الممارسات والاستراتيجيات.

وشدد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي، على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية لتوحيد الجهود المبذولة وتعزيز منظومة الخدمات الصحية آلتي تقدمها الوزارة.