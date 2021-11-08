هادي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.



وأعرب رئيس الجمهورية في برقيته، عن أصدق تهانيه .. متمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والنماء للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في ظل قيادته الحكيمة.

وأشار إلى أن علاقات الأخوة بين الشعبين اليمني والسعودي ضاربة في جذور التاريخ، وأنها علاقات راسخة ارتبطت بوشائج أخوية، وتاريخية، وجغرافية، والمصير المشترك.

وعبر رئيس الجمهورية، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نظير المواقف الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف التي يمر بها اليمن حتى يعود إلى وضعه وطبيعته الخاصة.

وقال فخامته "ان ما تقدمه المملكة بقيادتها لتحالف دعم الشرعية لليمن كان له الدور الأكبر في الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني على مليشيا الحوثي الانقلابية".