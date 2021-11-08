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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش الصعوبات التي تواجه كليتي التربية والعلوم التطبيقية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، سير الدراسة في كليتي التربية والعلوم التطبيقية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عميد كلية التربية الدكتور عادل معيلي، وعميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية الدكتور محمد المجيبي وهيئة التدريس، الصعوبات التي تواجه الكليات وسبل معالجتها.
وأكد المحافظ، حرص السلطة المحلية على معالجة الصعوبات التي تواجه الكليتين وبما يساهم في استقرار التعليم الأكاديمي..موجها بوضع آلية لدعم ومساندة هيئة التدريس والكادر الوظيفي.