اجتماع يناقش الصعوبات التي تواجه كليتي التربية والعلوم التطبيقية بالمهرة

وأكد المحافظ، حرص السلطة المحلية على معالجة الصعوبات التي تواجه الكليتين وبما يساهم في استقرار التعليم الأكاديمي..موجها بوضع آلية لدعم ومساندة هيئة التدريس والكادر الوظيفي.

واستعرض الاجتماع الذي ضم عميد كلية التربية الدكتور عادل معيلي، وعميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية الدكتور محمد المجيبي وهيئة التدريس، الصعوبات التي تواجه الكليات وسبل معالجتها.

ناقش اجتماع اليوم، برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، سير الدراسة في كليتي التربية والعلوم التطبيقية في المحافظة.

محمد يوسف

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