وكيل وزارة الخارجية يلتقي عدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، سفراء عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.



وخلال اللقاء ،أعرب وكيل وزارة الخارجية عن تقدير وشكر الحكومة اليمنية لجهود الدول الأعضاء التي دعمت اليمن في الدورة الأخيرة للمجلس والتي تكللت بالإجماع الدولي لدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ورفض قرار التمديد لولاية فريق الخبراء البارزين..مؤكداً أن هذا الأمر يعكس موقف المجتمع الدولي من تقارير مجموعة الخبراء الذين ساهموا بتقاريرهم في إطلاق يد المليشيات الحوثية لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة وتعميق الأزمة اليمنية، متجاهلين كافة المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن.

وتطرق وكيل وزارة الخارجية، إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني، وخاصة التصعيد العسكري والوحشي الذي تقوم به المليشيات ضد المدنيين في مأرب واستهدافها للمدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والحصار الذي تفرضه على عدد من المديريات ومنع وصول الغذاء والدواء للمدنيين.

وأعرب الوكيل بجاش، عن تطلع الحكومة اليمنية لاستمرار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ودعم وتعزيز دور الآليات الوطنية للتحقيق بما يكفل صون وحماية حقوق الإنسان بشكل مستدام.

من جهتهم جدد السفراء، موقف بلادهم الداعم للحكومة والشرعية اليمنية ووحدة واستقرار وأمن اليمن..مؤكدين دعم بلدانهم للجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني.