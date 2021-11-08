انعقاد ندوة طبية بسيئون حول الاشعة التداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم قسم الاشعة بهيئة مستشفى سيئون العام ، اليوم ، ندوة طبية علمية بعنوان (الاشعة التداخلية) تزامناً مع الفعاليات لليوم العالمي للأشعة الذي يصادف 8 نوفمبر من كل عام .



وفي الندوة التي حضرها وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، استعرض استشاري الأشعة التشخيصية بهيئة مستشفى سيئون العام الدكتور فؤاد التميمي، لمحة تعريفية عن الأشعة التداخلية والأمراض التي تعالج بواسطتها.

وجرى في ختام الندوة التي حضرها مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد وعميد كلية الطب الدكتور حسين باكثير ورئيس قسم الأشعة بهيئة مستشفى سيئون العام حامد العيدروس وعدد من الاطباء والفنيين والممرضين من مختلف الاقسام بالهيئة، تكريم المتقاعدين في القسم وذلك نظير جهودهم وما قدموه طوال فترة خدمتهم من اخلاص وتفاني في العمل.