وكيل أول محافظة حضرموت يقدم استقالته من منصبه

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّم اليوم الاثنين، الشيخ عمرو بن حبريش، استقالته من منصبه، كوكيل أول محافظة حضرموت.

وقال في رسالة تقديم الاستقالة، الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، "أعبر عن شكري وتقديري الجزيل لمقامكم الشخصي، في نيل ثقتكم بي وإصداركم بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم "69"، لسنة 2016، بتاريخ 25/4/2016م".

وأضاف بن حبريش الذي يرأس مؤتمر حضرموت الجامع، أن تقديم الاستقالة، جاء من منطلق قناعته التامة الخالصة في اتخاذه، دون ذكر أسباب الاستقالة.

وأكد في ختام رسالته على مواقفه الراسخة تجاه خدمة الوطن.

