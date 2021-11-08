شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتزاع 1443 لغما وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من انتزاع 1.443 لغمًا وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.



وبذلك يرتفع ما تم نزعه إلى 286 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذائف غير متفجرة زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في مختلف المناطق اليمنية وتسببت في قتل واصابة الألاف من المدنيين.