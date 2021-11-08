اتحاد نساء اليمن يختتم دورة في التمكين الاقتصادي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن دورة التمكين الاقتصادي بمجال صناعة البخور والعطور، نفذها اتحاد نساء اليمن بعدن بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) استمرت 10 أيام.



وفي ختام الدورة التي شارك فيها 20 مشاركة من الناجيات من العنف والمستضعفات بالمجتمع، أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن بعدن فاطمة مريسي، على أهمية الدورة في تحسين المستوى المعيشي للمشاركات من خلال توفير فرص عمل في ظل أوضاع صعبة تمر بها البلد، مشيدة بدور القائمين على الدورة ومساهمتهم في نجاح الدورة.