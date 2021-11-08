بلادنا تشارك باحتفالية الموسم الثقافي العربي - النمساوي في فيينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت سفارة اليمن في النمسا باحتفالية الموسم الثقافي العربي - النمساوي، الذي عكس التنوع الموجود في البلدان العربية.



وقال سفير اليمن في فيينا السفير هيثم شجاع الدين، إن الاحتفالية تعكس عمق العلاقات الثقافية العربية - النمساوية .. مشيرا إلى أن مجلس السفراء العرب سعى من خلال إقامة الاحتفالية للتأكيد على أهمية التعاون والتكامل الثقافي العربي - النمساوي.

وتخلل الحفل مشاركة اليمن ودول عربية أخرى بجناح المأكولات العربية والوطنية ولوحات فنية، وكذا تقديم فرق موسيقية من مصر والسعودية وفلسطين والمغرب والعراق والجزائر، عروضا فنية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عدد من السفراء العرب في فيينا، كما حضرها من الجانب النمساوي أمين عام وزارة الخارجية النمساوية بيتر لونسكي وشخصيات نمساوية وعربية.