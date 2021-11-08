العتيقي: معركة مأرب هي معركة جميع اليمنيين والقوى الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال قائد محور عتق العميد الركن عزيز العتيقي "ان معركة مأرب هي معركة جميع اليمنيين والقوى الجمهورية، ولن تنال مليشيا الحوثي الإيرانية سوى الهزيمة في جبهات مأرب وبيحان وباقي المحافظات اليمنية".



وأضاف العتيقي في تصريحات وفقا لـ "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني سيظل الحصن المنيع للجمهورية وللمكتسبات الوطنية، مهما عظمت التحديات والمؤامرات الساعية لتركيع اليمنيين وفرض المشروع الإيراني الدخيل، فلا فرص لنجاحه وليس لإيران ومليشياتها في اليمن سوى الهزيمة والانكسار".

وأشار إلى أن محور عتق قيادة وضباطاً وصف ضباط وأفراد متواجدون في مواقع الشرف والبطولة في جبهات بيحان.. لافتاً إلى إرسال المحور في وقت سابق لتعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب، فالمعركة الوطنية تستدعي حشد الطاقات خصوصا في المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، حد تعبيره.