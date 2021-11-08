تعز.. مليشيات الحوثي تقتحم مرافق حكومية في شرعب الرونة وتحولها إلى مقرات لعناصرها

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر محلي، الأحد، بأن مليشيات الحوثي الإرهابية استولت على مرافق حكومية بمديرية شرعب الرونة شمالي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت"، إن "عناصر من مليشيات الحوثي بقيادة المتحوث المدعو علي القرشي، اقتحمت، أمس السبت، المراكز الصحية ومراكز محو الأمية في منطقة وادي الماء في شرعب الرونة، وطردت العاملين فيها تحت تهديد السلاح".



وأضاف، أن المليشيا قامت عقب ذلك بتحويل هذه المراكز الحكومية إلى مقرات لعناصرها وحرمت المواطنين من الخدمات الصحية والتعليمة التي كانوا يتلقوها في هذه المراكز.



وأشار المصدر إلى ذلك جاء في إطار تحركات للقيادات المتحوثة لاستقطاب الشباب في المنطقة وتجنيدهم للزج بهم للقتال في صفوف المليشيا، مؤكدا وجود حالة من السخط الشعبي إزاء هذه الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الإرهابية بحق المواطنين.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإيرانية عملت منذ انقلابها على احتلال المقرات والمؤسسات الحكومية وحولتها إلى معسكرات ومراكز للتعبئة والحشد الطائفي.

