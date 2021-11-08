عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأممي لليمن: على الحوثيين وقف التصعيد في مأرب

الإثنين 8 نوفمبر 2021

الخليج 365

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تصريحات صحفية، أن على ميليشيا الحوثي وقف التصعد في محافظة مأرب.



وشدد المبعوث الأممي على ضرورة وقف العنف في مأرب فوراً.

من جهته، قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، إنه بحث مع المبعوث الأممي استهداف الحوثيين للمدنيين في مأرب.

وأضاف أن الحكومة اليمنية تدعم جهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سلمي للأزمة، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي لا يجب أن يقف صامتاً أمام العدوان الحوثي.

استهداف المدنيين

وكان تقارير حقوقية أكدت أن ميليشيات الحوثي تستهدف المدنيين في مأرب مع سبق الإصرار.

فقد كشفت "منظمة حماية للتوجه المدني" في الثالث من الشهر الجاري، أن الوقائع تؤكد أن المدنيين جنوب مأرب لم يكونوا ضحايا للحرب فحسب. بل أصبحوا هدفاً رئيسياً مع سبق الإصرار للقصف الحوثي على قراهم ومخيماتهم ومساكنهم.

وأضافت أن المجتمع الدولي غير جاد تجاه الوضع الإنساني في مأرب، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة عبر ممثليها في اليمن ضالعة فيما لحق بالمدنيين من الضرر جراء الاستهداف والقصف الحوثي.‎

مناشدات للمجتمع الدولي

وقتل نحو 100 مدني، خلال الأيام الأخيرة، في استهداف ميليشيا الحوثي لسكان مأرب، والتي كان أبرزها قصف دار الحديث، في منطقة العمود بمديرية الجوبة، حيث سقط خلال الجريمة نحو 40 مدنياً.

وكان وزير الإعلام، معمر الإرياني، طالب مراراً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتجريم وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".

يذكر أنه منذ فبراير الماضي يشن الحوثيين هجمات عنيفة على المحافظة الاستراتيجية، التي يسكنها حوالي 3 ملايين مدني، وما يقارب مليون نازح.

وكان تقرير حكومي أشار قبل أيام إلى أن 54,502 نازح ومهجر قسريا، يمثلون 8088 أسرة من المديريات الجنوبية لمأرب (حريب، العبدية، الجوبة)، نزحوا منذ مطلع سبتمبر الماضي، جراء تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.