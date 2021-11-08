عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبدالملك: على المجتمع الدولي مواجهة التدخل الإيراني باليمن

الإثنين 8 نوفمبر 2021

الخليج 365

شدد رئيس الوزراء، معين عبدالملك، على أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه مواجهة التدخل الإيراني في بلاده، والالتزام بالقرارات الأممية والدولية في هذا الجانب.



وأكد خلال لقائه، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن التهاون الدولي يشجع ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على التمادي في جرائمها واستمرارها في قصف واستهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

واطلع رئيس الحكومة المبعوث الأممي، على نتائج جولته الإقليمية والدولية ولقاءاته المحلية الأخيرة، ضمن الجهود والتحركات المبذولة لاستئناف مسار العملية السياسية في اليمن.

تصعيد عسكري حوثي في مأرب

فقد استعرض اللقاء، المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في مأرب، واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحدٍّ صريح للجهود الأممية والدولية والإرادة الشعبية.

كما تم مناقشة جهود الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي، والدعم الأممي والدولي الواجب توفيره في الوقت الراهن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد معين عبدالملك، دعم حكومته للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للوصول إلى حل سياسي، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بإيعاز من داعميها في طهران، مشيرا إلى أن ما يحدث من تصعيد للميليشيات ضد المدنيين والنازحين في مأرب والاستهداف المتكرر لهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة، يتطلب موقف دولي واضح وحازم.

كما، لفت إلى أن استمرار العنف والهجمات الحوثية المتصاعدة في مأرب يهدد بتعقيد المشهد وانتقال الحرب الى مستوى آخر، ومضاعفة المعاناة الإنسانية.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية، التعامل بإيجابية مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

صعوبات اقتصادية

من جانبه عبر المبعوث الأممي عن تفهمه الكامل لدعوة رئيس الحكومة اليمنية إلى تقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة ودعم الاحتياطي النقدي والموازنة.

وأشار إلى أن القضية المحورية للمواطنين اليمنيين هو الصعوبات والمعاناة الاقتصادية في عموم اليمن، ما يتطلب العمل بجهد أكبر على المحور الاقتصادي.

واستعرض غروندبرغ، نتائج زياراته الإقليمية الأخيرة والتوافق الذي لمسه على ضرورة وقف التصعيد والعنف خاصة في مأرب وغيرها والقلق من التطورات الأخيرة التي لا تساعد على تحقيق السلام.