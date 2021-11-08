شكرا لبحثكم عن خبر مهمة عسكرية جديدة للتصدي لـ”الحوثيين” وكل من يمس أمن حضرموت وضم ”مجندين” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الاحد، عن مهمة عسكرية جديدة للتصدي للمتمردين الحوثيين وكل من يحاول المساس بأمن واستقرار اليمن عموما، و المحافظة على وجه الخصوص.

وقال البحسني في كلمة القاها للقادة والضباط والصف والجنود، بمعسكر قيادة لواء شبام، إن " أمامنا اليوم مهمة جديدة للتصدي للمشروع الإيراني الذي تقوده مليشيا الحوثي".

وأكد على "أنه تم الاستعداد والإعداد والتجهيز بالرجال والعتاد لردع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار حضرموت".

وعبر عن رفض جميع الحضارم للنهج الحوثي المعارض لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف.

وتطرق إلى الدور الكبير الذي لعبه لواء شبام في تخليص وادي دوعن من الإرهاب، مشيداً بانضباط الجميع في مواقع الشرف والبطولة منذ تأسيس اللواء وإنشاء مباني معسكر القيادة، الأمر الذي أدى إلى استقرار الأمن وتخليص المناطق التي تقع تحت حماية لواء شبام من عناصر التطرف والإرهاب.

وشدد على القادة والضباط والصف والجنود بالاهتمام بالتدريب والمسير لمسافات طويلة لرفع اللياقة البدنية والإعداد النفسي.

وأشار الى بدء التجهيز لضم قوة احتياطية لمساندة اللواء من أبناء المديريات المجاورة.

وأطلع على جاهزية اللواء، ومستوى انضباط القادة والضباط والجنود وجاهزيتهم لتنفيذ المهام العسكرية، تحسبًا لأي ظرف طارئ.

وأثنى على جهود مشائخ ومقادمة ومناصب وأعيان أبناء مديرية دوعن ووقوفهم وتعاونهم مع لواء شبام، معلنًا عن منح ابناء المنطقة شهادة شكر وعرفان، تحفيزًا لهم على بذل المزيد من المساندة للقوة، واسنادها من خلال التعبئة الشعبية العامة خصوصًا في ظل الظروف الحالية.

يأتي ذلك في سياق برنامج للنزولات الميدانية للألوية والوحدات العسكرية، للإطلاع عن كثب على جاهزية الألوية والوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، وبعد أيام من توجيه البحسني لكافة الالوية برفع الجاهزية القتالية بالتزامن مع سيطرة المتمردين الحوثيين على عدة مديريات في محافظتي شبوة ومارب.