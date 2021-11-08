شكرا لبحثكم عن خبر محلل عسكري: ثلاثة أشهر حاسمة في مارب .. وتحولات كبرى ستقلب موازين المعارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع محلل عسكري يمني حدوث تحولات كبيرة في المشهد العسكري حول مدينة مارب خلال الأشهر القادمة، ستقلب الموازين.

وقال المحلل العسكري علي الذهب، في رد على سؤال حول اتجاهات المواجهة مع المليشيات الحوثية بمارب: ‘‘إذا مر ثلاثة أشهر ولم تحصل تحولات إيجابية لموقف الجمهوريين، فسيكون الوضع خطيرا’’.

وعلى الرغم من أن المعارك اقتربت من مدينة مارب، ووصلت المليشيات إلى مديرية الجوبة، قال إن الوضع في مارب لا يمكن أن يقاس على المواجهات التي حدثت في عمران.. مضيفًا: ‘‘فمارب مرغت أنوفهم بالتراب ست سنوات’’.

وخلال اليومين الماضيين، أحرزت قوات الجيش ورجال القبائل، تقدمات جديدة ضد مليشيا الحوثي، في مديرية الجوبة، بعد نحو شهر من التراجعات المستمرة.