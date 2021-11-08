شكرا لبحثكم عن خبر وفاة صحفي متأثرا بإصابته في التفجير الإرهابي الذي استهدف المحافظ لملس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفى الزميل الإعلامي احمد حديج باراس متاثر باصابته في التفجير الارهابي في حجيف .

الصحفي حديج توفى بعد معاناة من الاصابة التي اصيب بها في التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس منتصف الشهر الماضي .

وكان الهجوم الارهابي وقتها قد تسبب في استشهاد 4 بينهم صحفي ومصور .