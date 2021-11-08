شكرا لبحثكم عن خبر وفاة صحفي متأثرا بإصابته في التفجير الإرهابي الذي استهدف المحافظ لملس والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفى الزميل الإعلامي احمد حديج باراس متاثر باصابته في التفجير الارهابي في حجيف .
الصحفي حديج توفى بعد معاناة من الاصابة التي اصيب بها في التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس منتصف الشهر الماضي .
وكان الهجوم الارهابي وقتها قد تسبب في استشهاد 4 بينهم صحفي ومصور .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة صحفي متأثرا بإصابته في التفجير الإرهابي الذي استهدف المحافظ لملس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.