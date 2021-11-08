عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي

الإثنين 8 نوفمبر 2021

الخليج 365

عاودت الميليشيا الحوثية، استهداف الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي، الأحد.



وأفاد الموقع الرسمي لمحافظة مأرب، بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعاود استهداف الأحياء السكنية في مدينة مأرب بصاروخ باليستي عند الساعة 8:55 مساء الأحد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني، الأحد، إفشال محاولات تسلل للميليشيات المدعومة من إيران ومصرع العشرات من عناصرها جنوب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية يخوضون معارك متواصلة لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وذكر المركز، أن مدفعية الجيش استهدفت آليات ومواقع متفرقة تسيطر عليها الميليشيات في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، مشيراً إلى إن القصف المدفعي أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية الإيرانية.

سلسلة غارات جوية

ولفت المركز إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرّقة بجبهات القتال الجنوبية.

وتتواصل المعارك العنيفة التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب.

ومنذ مطلع العام الجاري كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية من استهداف مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.