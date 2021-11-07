شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون حكم قضائي جائر بحق الفنانة انتصار الحمادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت المحكمة الجزائية التابعة لمليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، بحق الفنانة وعارضة الازياء انتصار الحمادي، وزميلاتها الاربع حكما جائرا.

وقالت مصادر حقوقية ان مليشيات الحوثيين اصدرت حكما بالسجن خمس سنوات للفنانة الحمادي وثلاث من زميلاتها، فيما قضت بسجن الرابعة سنة كاملة.

واحتجزت المليشيات الحوثية مطلع العام الجاري الفنانة انتصار الحمادي وزميلاتها، بشكل تعسفي عقب تلفيق تهم ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.