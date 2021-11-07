ذمار.. وفاة مختطف في سجون الحوثي بعد تعرضه للتعذيب لـ 3 سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت منظمة رايتس رادار ومقرها أمستردام، اليوم السبت، وفاة أحد المختطفين نتيجة التعذيب في سجون مليشيا الحوثي، بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات لها على "تويتر"، إن المختطف في سجون مليشيا الحوثي "جهاد صالح علي مكابر"، من أبناء مديرية عتمة، بمحافظة ذمار، توفي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب مدة اختطافه لمدة 3 سنوات".

ودعت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ للتدخل لوضع حد لجرائم القتل بالتعذيب في سجون مليشيا الحوثي التي تمارسها بحق المختطفين لديها.

