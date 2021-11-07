الحديدة.. إصابة امرأة إثر قصف حوثي على حي سكني بالتحيتا

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة بجروح بليغة إثر قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد، على حي سكني في مدينة التحيتا جنوبي الحديدة (غربي اليمن).



وقال مصدر طبي في مستشفى التحيتا، إن المواطنة ( زمزم علي محمد ـ 23 عاماً)، أصيبت بجروح بليغة في ساقيها ورأسها إثر القصف الحوثي على مدينة التحيتا.



وأكد المصدر، أن المصابة تلقت الإسعافات الأولية اللازمة في المستشفى ليتم بعد ذلك تحويلها إلى مستشفى الخوخة لتقديم الخدمات والإسعافات اللازمة، حسب موقع إعلام قوات العمالقة.



وخلال السنوات الماضية قُتل وأصيب مئات المدنيين بنيران مليشيا الحوثي الإرهابية في المحافظة، ضمن خروقاتها للهُدنة المُعلنة برعاية الأمم المتحدة.

