شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد نساء اليمن بعدن يختتم دورة في التمكين الإقتصادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن دورة التمكين الاقتصادي بمجال صناعة البخور والعطور، نفذها اتحاد نساء اليمن بعدن بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) استمرت 10 أيام.

وفي ختام الدورة التي شارك فيها 20 مشاركة من الناجيات من العنف والمستضعفات بالمجتمع، أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن بعدن فاطمة مريسي، على أهمية الدورة في تحسين المستوى المعيشي للمشاركات من خلال توفير فرص عمل لهن في ظل أوضاع صعبة تمر بها البلد، مشيدة بدور القائمين على الدورة ومساهمتهم في نجاح الدورة.

وأشارت مريسي، إلى استمرار إتحاد نساء اليمن بعدن في تقديم خدمات مجانية للنساء المعنفات كدعم نفسي وقانوني .

وفي نهاية الدورة وزعت شهادات تقديرية وهدايا للمتدربات .